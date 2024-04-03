Член СПЧ: почти половина мигрантов готовы взять в руки оружие Член СПЧ Кабанов: 40% мигрантов готовы отстаивать свои законы с оружием

Фото: АГН «Москва»

Согласно данным опроса, проведенным в интересах спецслужб, 40% мигрантов готовы с оружием в руках отстаивать свои традиции и законы на территории России, заявил NEWS.ru член СПЧ Кирилл Кабанов. По его словам, такие настроения приезжих обусловлены тем, что западные спецслужбы «накачивали» их радикальной идеологией. Он добавил, что мигрантов будут использовать для дестабилизации политической обстановки в РФ, в том числе в качестве исполнителей терактов.

Недавно для спецслужб проводили опрос среди мигрантов: 40% из них сказали, что готовы с оружием в руках отстаивать свои традиции и законы на территории РФ. У нас оппозиции нет, но ситуацию нужно раскачивать. И это делают [западные спецслужбы] именно руками мигрантов. Их накачивали игиловской (ИГИЛ, признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru), запрещенной в России идеологией, — сообщил Кабанов.

Ранее Кирилл Кабанов заявил, что многие нелегальные мигранты пользуются социальными услугами в России, хотя не имеют необходимых документов для пребывания на территории страны. По его словам, это, в частности, касается медицины, образования и дошкольного воспитания детей.