Член СПЧ обвинил мигрантов в желании «устроиться» за счет россиян Член СПЧ Кабанов: мигранты приезжают в Россию, чтобы устроиться за наш счет

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Работа многофункционального миграционного центра

Большинство мигрантов приезжают в РФ, чтобы устроиться здесь за счет россиян, заявил NEWS.ru член СПЧ Кирилл Кабанов. По его словам, многие приезжие пользуются всеми социальными благами, расходуют государственные финансы и при этом не приносят пользу экономике страны.

Большая часть мигрантов приезжает в Россию для того, чтобы устроиться за наш счет, на нашу социалку и жить, как им вздумается. То, что они работают в доставке, транспорте, сфере услуг и на рынках, не приносит пользу нашей экономике. Но при этом средства социального фонда на них расходуются в очень большом количестве, — сказал Кирилл Кабанов.

Он добавил, что в Россию приезжают мигранты с очень низкими квалификациями, что отрицательно сказывается на развитии трудового рынка страны и ее экономики в целом.

Мы сейчас видим это на стройках, например. Там очень низкое качество работы мигрантов, — отметил член СПЧ.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил, что миграционное законодательство однозначно нуждается в усовершенствовании и работа уже идет по нескольким направлениям. Он напомнил, что законопроект, который готовят правительство и МВД России, ужесточит требования при въезде и пребывании мигрантов в стране.