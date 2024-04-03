Член СПЧ назвал три причины резкого роста преступности среди мигрантов Член СПЧ Кабанов: преступность среди мигрантов растет по трем причинам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост преступности на 75% среди мигрантов в 2023 году произошел по трем причинам, заявил NEWS.ru член СПЧ Кирилл Кабанов. Во-первых, он связывает это с увеличением количества приезжающих в Россию иностранцев из Средней Азии, многие из которых пребывают на территории страны нелегально и работают в теневом секторе.

Есть три причины. Первая — увеличение количества приезжих. Мы не видим теневой сектор, — заявил Кирилл Кабанов.

Второй причиной резкого роста преступности среди мигрантов член СПЧ назвал значительное усиление мер противодействия радикализму и экстремизму в странах Средней Азии. Из-за этого, по его словам, огромное количество людей, придерживающихся такой идеологии, приехало в Россию. Кабанов отметил, что «эти люди изначально имеют агрессивные русофобские настроения».

Третья причина, по мнению члена СПЧ, заключается в недостаточно строгом миграционном контроле в России. Особенно это касается отношения к приезжим в регионах.

Третья причина — крайне слабый контроль и слишком гуманный подход к мигрантам в ряде регионов России, — сказал Кабанов.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил, что миграционное законодательство однозначно нуждается в усовершенствовании, и работа уже идет по нескольким направления. Он напомнил, что законопроект, который готовят правительство и МВД России, ужесточит требования при въезде и пребывании мигрантов в стране.