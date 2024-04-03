Член СПЧ назвал тех, кто зарабатывает на нелегальных мигрантах Член СПЧ Кабанов: целые отрасли в России зарабатывают на нелегальных мигрантах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предположил в разговоре с NEWS.ru, что в России существует лобби в лице чиновников и иных лиц, которые зарабатывают на мигрантах. По его мнению, целые отрасли уходят от налогов за счет иностранных работников.

У нас есть целые отрасли, которые занимаются привозом мигрантов. Лоббисты, чиновники, которые на этом зарабатывают, лица, уклоняющиеся с помощью иностранных работников от налогов. Все это люди, которые торгуют мигрантской рабочей силой, — заявил Кабанов.

Он также упомянул диаспоры, которые, по его мнению, «подмяли под себя» данную сферу. Кабанов назвал их «легализованными организованными преступными сообществами». Член СПЧ объяснил это тем, что диаспоры зачастую подменяют приезжим государственную власть и прикрывают этническую преступность.

Кроме того, Кабанов заявил, что более 70% общего числа мигрантов находятся в России нелегально. По его словам, эти люди работают в теневом секторе и не платят налоги. Он добавил, что нелегалы, помимо того, что приезжают сами, привозят в РФ еще и свои семьи, которые вовсе не работают и «непонятно чем занимаются».

Ранее президент России Владимир Путин в свою очередь отмечал, что борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции, обеспечение общественного порядка и нейтрализация организованной преступности являются приоритетными задачами МВД. Он призвал уделить особое внимание этим приоритетам.