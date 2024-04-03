Член СПЧ назвал число «радикалов из Средней Азии», приехавших в РФ Член СПЧ Кабанов: сейчас у нас порядка 12 миллионов радикалов из Средней Азии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время на территории России находятся около 12 млн радикально настроенных мигрантов из Средней Азии и Закавказья, сообщил NEWS.ru член СПЧ Кирилл Кабанов. Он добавил, что в прошлом году российское гражданство получили 3 млн приезжих только из Таджикистана.

Сейчас у нас порядка 12 миллионов радикалов из Средней Азии и Закавказья. В прошлом году число мигрантов из Таджикистана превысило цифру три миллиона человек, — заявил Кирилл Кабанов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой предложил подумать, как можно контролировать финансовые потоки мигрантов. Это, по его словам, позволит соответствующим органам отслеживать на карточках приезжих все движения денежных средств, а именно получение зарплат, переводы за границу. По его словам, этим мог бы заняться один из системообразующих банков России.

Кроме того, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил, что миграционное законодательство однозначно нуждается в усовершенствовании и работа уже идет по нескольким направлениям. Он напомнил, что законопроект, который готовят правительство и МВД России, ужесточит требования при въезде и пребывании мигрантов в стране.