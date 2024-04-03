Член СПЧ Кабанов рассказал, как террористы проникают из Азии в Россию Член СПЧ Кабанов: террористы проникают в Россию по безвизовому режиму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иностранцы, которые совершают преступления на территории России, в том числе теракты, приезжают в страну по безвизовому режиму, сообщил в интервью NEWS.ru член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. По его словам, в профильных органах не налажен механизм информирования о мигрантах с судимостью.

Очень многие приезжают по безвизовому режиму. Например, из Таджикистана. У нас же с рядом государств подписаны соглашения о безвизе. Но у нас фактически не работает информирование о людях, которые приезжают к нам с судимостью, — объяснил он.

Кабанов отметил, что преступника легко пропустить через российскую границу. По его словам, дело в том, что в документах, которые иностранцы предоставляют пограничникам, не указана информация о тревожных фактах из их биографии.

По документам у него все в порядке, а через какое-то время приходят бумаги, что он, например, террорист, — отметил правозащитник.

Кабанов также поделился мнением, что в попытках совершить теракты в России могут использовать граждан Таджикистана. По его словам, на то есть две причины. Это влияние афганских таджиков и безвизовый режим с Россией.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин отмечал, что нынешняя ситуация в миграционной сфере беспокоит миллионы российских граждан. Он призвал держать этот вопрос на контроле и поручил Генпрокуратуре продумать систему дополнительных превентивных, профилактических и других антикриминальных мер в миграционной сфере.