Член РАН развеял миф о тайных комнатах в египетских пирамидах Египтолог Орехов: пустоты в пирамидах – хитрости архитекторов ради экономии

Фото: Xinhua/Global Look Press

Все основные комнаты в египетских пирамидах открыты, их назначение известно, заявил NEWS.ru член международной ассоциации египтологов, научный руководитель центра египтологических исследований РАН Роман Орехов. Он добавил, что помещения в полостях этих сооружений, до которых еще не добрались, на самом деле являются «техническими» — с их помощью архитекторы, например, стремились уменьшить количество расходных материалов.

Существует мнение, что таинственные помещения внутри пирамид еще не открыты. На самом деле это не так. Все основные камеры открыты, они функциональны и имеют свое назначение. Но есть и внутренние технологические камеры — пустоты, куда проникнуть нельзя, так как они заложены. Их исследуют с помощью специальных технологий. Возникновение этих пустот говорит лишь о том, что пирамида не такое уж совершенное сооружение. У архитекторов ведь есть свои хитрости. Возможно, с их помощью они стремились рационализировать процесс строительства и уменьшить количество расходных материалов, — сообщил он.

Ранее британская газета Daily Mail опубликовала материал о новой версии появления Большого сфинкса в Египте. В статье говорится, что древний монумент «создан» благодаря воздействию ветров на скалу, а не руками египтян.

Строительный эксперт Федор Васильев считает эту теорию логичной, так как основной материал скульптуры — известняк или обломочная горная порода с малой прочностью. При этом он подчеркнул, что эрозия способна создать лишь общие очертания, но дальнейшая детализация проводилась древними мастерами.