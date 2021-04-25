Жертвенный отпуск патриота: как заставить россиян отдыхать дома

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней тем гражданам РФ, которые выберут местом отдыха курорты России. Соответствующее обращение было отправлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Хамзаев объяснил NEWS.ru, почему важно, чтобы наш турист диктовал правила не в Турции или Египте, а в России, а также рассказал о том, как отразится на работодателях принятие инициативы.

— Как вам пришла в голову идея о дополнительном отпуске?

— Меня озадачило и подбило на анализ этого вопроса послание президента Федеральному собранию, где он правильно и грамотно заявил о том, что нужно поддерживать внутренний туризм. Мы проанализировали международный опыт по поддержке внутреннего туризма: различные стимуляции, дотации, иная финансовая поддержка. Считаю, что та мера, которую мы предлагаем, хорошая и правильная. Мы прекрасно знаем, что с точки зрения глобального туристического сервиса мы не дорабатываем во многих вопросах. Не стимулируя внутренний туризм, мы не можем выправить ситуацию с ценами и с сервисом. Должен быть нормальный конкурентный рынок, где потребитель диктует правила. Когда потребитель едет в Турцию или Египет, он диктует правила в другом месте.

— Вашим предложением вы одновременно хотите решить также вопрос цен и сервиса?

— Да, мы его, кстати, называем «Неделя дополнительного отдыха для российских патриотов». Мы знаем, что внутренний туризм воспринимается среди людей во многом как определенная безысходность или жертвенность. Остаёшься на отдых в России, потому что ты, мол, патриот или не можешь себе позволить подороже. Наша задача эту ситуацию исправить. Больший туристический поток позволит потребителю лучше диктовать условия сервиса. Надо и исправлять ситуацию, когда порой в Сочи ехать дороже, чем в Турцию. Тут государство должно сыграть роль.

— Но ваше предложение может ударить по работодателю?

— Безусловно, надо сделать так, чтобы на плечи работодателя нагрузка не ложилась. Считаю, что за дополнительную неделю отпуска должно платить государство. Варианты разные. У нас есть сейчас туристический кешбэк, можно компенсировать работодателю эту неделю и так далее. Механизмов много, было бы желание. Желание тут высшего лица, теперь Федеральное собрание должно этой темой заняться. Мы же её просто актуализировали.

— Вы говорили о международном опыте — что-то такое же есть и в других странах?

— Да, во многих западных странах внутренний туризм поощряется. Это в основном льготы по налогам. Где-то это кешбэк или частичная компенсация билетов или стоимости проживания в отелях. Мы живем в глобальном мире, который диктует свои условия. Я, конечно, считаю здравым желание поехать заграницу. Человек хочет расширить кругозор, узнать лучше окружающий мир. Однако когда подобный опыт превращается в принцип «Любой ценой, но только не в России» — вот это неправильно, над этим надо работать.

Султан Хамзаев sultanhamzaev/instagram.com

Россия — огромная, фантастически красивая страна. У нас есть столько всего, что стоит посмотреть. В Дагестане, например, есть огромный бархан Сарыкум из жёлтого песка (крупнейший песчаный бархан в Европе. — NEWS.ru). Многие о нём не знают, а он уникален, расположен в месте, в котором не должен быть, и его появление до сих пор является некой загадкой. Есть много красивых мест, и внутренний туризм должен развиваться, но на честном слове он делать не будет.

— Есть ли понимание, в какие сроки можно ожидать решение по судьбе инициативы?

— Зависит от правительства. Обычно на предложения по линии общественной палаты отвечают быстрее и проще.