Член нижегородской УИК подменил папки со списками избирателей

https://static.news.ru/photo/2d23b8a2-f4fa-11ea-8a96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наблюдатель зафиксировал нарушение на нижегородском избирательном участке № 2569. Член УИК подменил папку со списком избирателей 11 сентября, в первый день выборов депутатов местной думы.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова подтвердила нарушение. По её словам, бюллетени с этого участка не будут учитываться при подсчёте, передаёт «Интерфакс».

Видеозапись, сделанная наблюдателем от партии «Новые люди» на избирательном участке № 2569 в Нижнем Новгороде, доказывает, что член избирательной комиссии действительно проделала какие-то манипуляции с избирательной документацией. Бюллетени решено признать недействительными и не учитывать их при подсчёте голосов избирателей, — сказала она.

Она отметила, что региональный избирком держит ситуацию на контроле. Глава ЦИК добавила, что в целом фиксируется не так много нарушений во время досрочного голосования.

Идёт вал разного рода провокаций, делают фотографии, когда наши комиссии только приезжают, начинают доставать оборудование, тут же появляется человек из-под кустика, ожидающий, видимо, выслеживающий, задача которого — дискредитировать голосование, — сказала Памфилова.

Ранее, как писал NEWS.ru, Памфилова попросила избирательные комиссии в регионах зафиксировать на видео процесс волеизъявления граждан на придомовых территориях, чтобы развеять слухи о голосовании «на багажниках».

Выборы разного уровня проходят в 83 субъектах России. По их итогам в общей сложности будет замещено около 80 тысяч мандатов. Согласно утверждённому ЦИК порядку проведения единого дня голосования, 13 сентября является основным днём, а 11 и 12 сентября волеизъявление граждан осуществляется досрочно.