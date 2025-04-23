Чкмерули по-грузински — курица в чесночно-сливочном соусе! Огненный хит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чкмерули по-грузински — курица в чесночно-сливочном соусе. Это настоящий огненный хит! Этот сочный куриный шедевр родом из Грузии покорит вас сочетанием нежных сливок и ароматного чеснока!

Ингредиенты

1,5 кг курицы (бёдрышки/окорочка)

500 мл сливок 20%

1 крупная головка чеснока, можно использовать меньше, по вкусу

пучок петрушки и укропа

1 ч. л. паприки

острый перец по вкусу

соль

50 г сливочного масла

Приготовление

1. Курицу обжарить до румяной корочки на масле (10 мин с каждой стороны).

2. Чеснок пропустить через пресс, зелень мелко порубить.

3. В глубокой сковороде смешать сливки, чеснок, паприку и перец. Довести до кипения.

4. Выложить курицу в соус, тушить под крышкой 15 минут на медленном огне.

Посыпать свежей зеленью и подавать в соусе с грузинским хлебом «шоти». Также идеально к пюре, рису или просто к лавашу и овощам.

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