Чкмерули по-грузински — курица в чесночно-сливочном соусе. Это настоящий огненный хит! Этот сочный куриный шедевр родом из Грузии покорит вас сочетанием нежных сливок и ароматного чеснока!  

Ингредиенты

  • 1,5 кг курицы (бёдрышки/окорочка)  
  • 500 мл сливок 20%  
  • 1 крупная головка чеснока, можно использовать меньше, по вкусу  
  • пучок петрушки и укропа  
  • 1 ч. л. паприки  
  • острый перец по вкусу  
  • соль  
  • 50 г сливочного масла  

Приготовление

1. Курицу обжарить до румяной корочки на масле (10 мин с каждой стороны).

 2. Чеснок пропустить через пресс, зелень мелко порубить.

 3. В глубокой сковороде смешать сливки, чеснок, паприку и перец. Довести до кипения.  

4. Выложить курицу в соус, тушить под крышкой 15 минут на медленном огне.  

Посыпать свежей зеленью и подавать в соусе с грузинским хлебом «шоти». Также идеально к пюре, рису или просто к лавашу и овощам.

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