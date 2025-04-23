Чкмерули по-грузински — курица в чесночно-сливочном соусе. Это настоящий огненный хит! Этот сочный куриный шедевр родом из Грузии покорит вас сочетанием нежных сливок и ароматного чеснока!
Ингредиенты
- 1,5 кг курицы (бёдрышки/окорочка)
- 500 мл сливок 20%
- 1 крупная головка чеснока, можно использовать меньше, по вкусу
- пучок петрушки и укропа
- 1 ч. л. паприки
- острый перец по вкусу
- соль
- 50 г сливочного масла
Приготовление
1. Курицу обжарить до румяной корочки на масле (10 мин с каждой стороны).
2. Чеснок пропустить через пресс, зелень мелко порубить.
3. В глубокой сковороде смешать сливки, чеснок, паприку и перец. Довести до кипения.
4. Выложить курицу в соус, тушить под крышкой 15 минут на медленном огне.
Посыпать свежей зеленью и подавать в соусе с грузинским хлебом «шоти». Также идеально к пюре, рису или просто к лавашу и овощам.
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