Читатели газеты Daily Express возмутились публикацией о «вторжении» российских войск на Украину и угрозе, которую Россия якобы представляет для Евросоюза. Пользователи полагают, что британские СМИ намеренно настраивают свою аудиторию против Москвы.

Украина не является членом ЕС, следовательно, Путин не планирует никакого вторжения в ЕС. Может кто-нибудь объяснить редакторам газеты разницу между Европой и ЕС? — поинтересовался пользователь Metaphysical.

Другие комментаторы назвали материалы Daily Express о России «вздором в 99 случаях из 100». Так, по мнению одного из обозревателей, военное руководство Великобритании соглашается с планировщиками НАТО в том, что война реальна. Однако читатели отмечают, что Украина не является членом НАТО и у Британии нет перед ней никаких обязательств.

Ещё один комментатор отметил, что одним из зачинщиков войны может стать руководство США, которое «начинает подстёгивать Россию» к открытому конфликту, тогда как во времена нелюбимого многими Дональда Трампа о военной напряжённости из-за Украины речи не шло.

Ранее Financial Times сообщила, что Вашингтон снабдил страны Евросоюза и НАТО «разведданными», которые помогли убедить их в том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину. По данным газеты, союзники американцев получили отчёты разведки о якобы концентрации российских войск вдоль границы Украины. Другие свидетельства подтверждали «возможные приготовления к нападению».