«Читал, ничего не понял»: Песков о расследовании о заболевших COVID-19

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что прочитал расследование журналистов о 29 млн заболевших коронавирусом в России, но ничего не понял из текста, передаёт «Медуза» (издание признано властями РФ иноагентом).

Расследование провели три издания: «Медиазона», «Холод» и «Медуза». Однако представитель Кремля признался, что не знает «Холода».

Вы знаете, я, к сожалению, не знаю, что такое «Холод», но «Медузу» я читал. Я ничего не понял из того, что там написано. Это какая-то компиляция просто непонятно чего. Это я вам честно скажу абсолютно, — сказал он.

Он попросил не апеллировать к этой публикации, так как, по его словам, она «абсолютно не отображает реальность». Песков отметил, что на материал «Медузы» отреагировал Роспотребнадзор, и она «ну совсем непонятная».

Я даже не берусь её комментировать и не хочу, — добавил он.

Журналисты обратили внимание, что в других странах публикуется полная и открытая информация, а в России о числе госпитализаций пациентов с коронавирусом узнают из заявлений чиновников. Пресс-секретарь главы государства ответил, что в России есть «целый набор информации», которая публикуется каждый день. За дополнительной информацией он посоветовал обратиться в оперативный штаб по борьбе с COVID-19 и в Минздрав, пишет РИА Новости.

Песков добавил, что у Кремля нет беспокойств по поводу открытости данных по коронавирусу в России. По его словам, у правительства есть вся информация для формирования следящих шагов по борьбе с пандемией, отмечает ТАСС.

20 июля журналисты трёх изданий сообщили, что получили информацию из базы Минздрава, созданной для отслеживания ситуации с коронавирусом. Они рассказали, что в реестре заболевшими числятся в пять раз больше пациентов, чем в официальной статистике оперштаба.

Сотрудники СМИ использовали сертификаты переболевших COVID-19, которые выдавал сервис «Госуслуги» для посещения ресторанов в Москве в период, когда для этого требовался QR-код. Электронный документ имеет номер, состоящий из 16 цифр. По данным журналистов, последние восемь из них — порядковый номер пациента в реестре Минздрава.

Сейчас переболевшим выдаются сертификаты, в которых порядковые номера превышают 29 млн, что почти в пять раз больше, чем официальные статистические данные (шесть миллионов человек).

24 июня заместитель главы Минцифры Олег Качанов рассказал, что в регистре переболевших около девяти миллионов человек. При этом оперштаб в тот же день сообщал примерно о пяти миллионах переболевших за всё время пандемии.