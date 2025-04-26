Чистое стекло без мороки: как лимонная кислота побеждает разводы

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Каждая хозяйка сталкивалась с досадными разводами на стеклянной посуде, которые не берут ни моющие средства, ни посудомойка. Но решение есть, причем прямо на вашей кухне! Обычная лимонная кислота творит чудеса — она мягко растворяет жир, налет и минеральные отложения, не царапая поверхность.

Просто насыпьте в грязную чашку пол-ложки кислоты, залейте кипятком и подождите 5 минут. За это время вся «грязь» размягчится, и ее легко можно удалить губкой. Останется лишь ополоснуть посуду прохладной водой и насухо вытереть полотенцем — вуаля, стекло сияет, как новое!

Этот способ подходит для любых стеклянных предметов: бокалов, ваз, даже для хрусталя. Лимонная кислота безопасна, не оставляет запаха и справляется даже с застарелыми пятнами. Попробуйте — и ваша посуда всегда будет выглядеть безупречно!

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