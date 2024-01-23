Чистка санузла или маникюр? В каких условиях будет сидеть Блиновская в СИЗО

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Елена Блиновская

Суд отправил «королеву марафонов» Елену Блиновскую в московское СИЗО до 26 апреля. Блогер нарушила правила домашнего ареста, устроив в конце 2023 года вечеринку в своем загородном коттедже. В каких условиях Блиновская будет находиться почти три месяца и есть ли у нее шансы выйти из изолятора до начала суда — в материале NEWS.ru.

Из-за чего возбудили уголовное дело в отношении Блиновской

Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 198 УК РФ) и отмывании денежных средств (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). 27 апреля прошлого года блогера задержали на пограничном пункте в Смоленской области во время попытки пересечь российско-белорусскую границу.

«Королева марафонов» использовала известную схему дробления бизнеса, чтобы не платить налоги. Изначально Блиновская задолжала государству 918 млн рублей, сейчас сумма выросла до 1,4 млрд рублей. По данным Telegram-канала SHOT, с учетом пени блогер должна заплатить 1,49 млрд рублей. Счета Блиновской и ее семьи арестованы.

Когда Блиновскую отправили в СИЗО

После предъявления обвинений суд отправил звезду соцсетей под домашний арест, который продлевал несколько раз. Блиновской было запрещено покидать особняк в коттеджном поселке Millennium Park в Истре, где она живет с мужем и детьми, а также пользоваться средствами мобильной связи.

22 января Замоскворецкий районный суд перевел Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО. Об изменении меры пресечения ходатайствовал следователь в связи с неоднократными нарушениями обвиняемой.

В конце декабря Блиновская устроила у себя дома новогоднюю вечеринку для своих друзей. На ВИП-мероприятии в коттедже коуча присутствовали 15 человек, среди них свидетельница по делу — Виктория Асмолова.

По данным сайта NGS.ru, Виктория Эдуардовна Асмолова является генеральным директором туристической компании «Тревел-Ателье». Фирма зарегистрирована в 2017 году, и в числе ее соучредителей фигурирует фамилия Блиновской.

Фото с вечеринки появились в Сети: их опубликовала подруга хозяйки мероприятия Светлана Ефимова. Тогда о корпоративе Блиновской узнали все, включая СМИ и представителей Следственного комитета.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер Елена Блиновская на заседании Пресненского суда Москвы

Что именно нарушила Блиновская и что говорит ее адвокат

Адвокат Блиновской Наталья Сальникова заявила, что ее подзащитная не нарушала закон, она имеет право на маленькую радость. «Нарушения меры пресечения при встрече со знакомыми, родными, в том числе при праздновании общероссийских праздников, нет», — сказала Сальникова РИА Новости.

По ее словам, Блиновская не знала, что Асмолова является свидетелем по ее уголовному делу. Как добавила адвокат, только 27 декабря 2023 года (то есть через 4 дня после вечеринки) им стало известно об этом.

Есть ли шансы у Блиновской выйти из СИЗО до суда

Адвокат Леонид Ольшанский считает, что защитница Блиновской лукавит, когда говорит, что обвиняемая ничего не нарушала.

«При домашнем аресте, во-первых, нельзя выходить из места проживания. Во-вторых, нельзя общаться ни с кем, ни по телефону, ни тем более живьем, ни тем более приглашать 15 человек. Домашний арест исключает приход людей. Только один человек, мать, например, приносит продукты и прочее. Сам факт контакта с большим количеством людей есть нарушение домашнего ареста, а то, что там была свидетельница по делу, говоря простым русским языком, хана», — объяснил Ольшанский NEWS.ru.

Адвокат полагает, что после того как Блиновская нарушила условия домашнего ареста, у нее мало шансов выйти из СИЗО: скорее всего, 26 апреля ей продлят пребывание в изоляторе на несколько месяцев, она будет находиться там до вынесения приговора.

«При всей большой сумме, при всем серьезном деянии, поскольку она не убийца, не грабитель, не террорист, ее оставили, по сути, на свободе, и она могла хоть ложками икру лопать, а Блиновская доверие не оправдала, поэтому будет сидеть», — считает Ольшанский.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Блогер Елена Блиновская в Замоскворецком районном суде

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Демидов, Макаров и партнеры» Марина Кельбах согласна с коллегой насчет того, что срок содержания под стражей блогера будет продлеваться на протяжении всего предварительного следствия и до вынесения судом приговора.

Как добавил Ольшанский, в ситуации с СИЗО Блиновская может найти плюсы, если суд приговорит ее к реальному сроку, время нахождения в изоляторе будет засчитано, причем в пропорции полтора дня к дню в колонии.

Что за новое обвинение Блиновской выдвинул СК

Блогеру предъявили два новых эпизода обвинения о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета в своем Telegram-канале.

По данным следствия, не позднее 2019 года Блиновская получила электронные ключи юридических лиц для «неправомерного осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов обществ». Она неоднократно без ведома владельцев использовала их в своих целях.

Какие условия в СИЗО, куда отправили Блиновскую

Блиновскую определили в СИЗО № 6 в районе Печатники. В Москве это единственный изолятор только для женщин. Как пояснила правозащитница Ева Меркачева NEWS.ru, сейчас Блиновскую поместили в карантин на неделю — на две в небольшую камеру — так делают со всеми новичками, со временем ее переведут в другую. В СИЗО № 6 есть как большие камеры на 40 женщин, так и маленькие — на 4-5 человек.

Адвокат Марина Кельбах отметила, что сотрудники ФСИН стараются не пересекать обвиняемых по экономическим преступлениям, например, с убийцами, но никаких гарантий, что в большой камере рядом с «королевой марафонов» не окажется такая женщина, нет.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Сотрудники Следственного изолятора

«Теперь Елене предстоит жить по правилам внутреннего распорядка СИЗО, которые достаточно строгие и требуют времени, чтобы к ним привыкнуть. Обращаться к работникам СИЗО можно только на „Вы“ и называть их „гражданин“ или „гражданка“», — рассказала NEWS.ru Кельбах.

В СИЗО ранний подъем в шесть утра, спать на кроватях днем нельзя, в маленьких камерах нет душа, женщин водят мыться два раза в неделю, процедуры ограничены по времени. Нарушившие закон сами по очереди убираются в камерах, моют раковины, чистят унитазы.

Что будет в меню Блиновской в СИЗО

Блиновской также необязательно есть тюремную еду. В решении вопроса с питанием помогут деньги ее близких.

«Они могут заказать продукты и готовые блюда в местном ларьке. Можно торт, например, заказать на день рождения. Если повезет, то принесут в этот день, а не через неделю. Также для Блиновской родственники могут заказать продукты с сайта ФСИН», — рассказала правозащитница Меркачева.

Так, например, Telegram-канал SHOT нашел на сайте ФСИН «Сидим-едим» «Итальянский» обед, в который входят салат «Нисуаз», фетучини под соусом «Полло» и фокачча с морской солью за 1065 рублей. Разумеется, заказывать доставку из обычных заведений обвиняемые не могут, о дорогих ресторанах Блиновской придется забыть.

«Одно из самых больших достижений СИЗО в Печатниках — собственная парикмахерская. Услуга платная. Там работает осужденная из отряда хозуслуги. В качестве эксперимента в СИЗО также появились „чемоданчики красоты“, в каждый такой входит машинка для стрижки волос, фен, щипцы и т. д., которые хранятся у сотрудников и выдаются по просьбе заключенной», — рассказала NEWS.ru Меркачева.

По словам правозащитницы, несколько лет назад в СИЗО № 6 действительно были проблемы. Там содержалось очень много обвиняемых, из-за перенасленности не хватало спальных мест в камерах, некоторые женщины спали на полу, поступало много жалоб на невозможность записаться по электронной очереди на свидание и на задержку посылок, но после смены руководства с этим стало лучше, сказала Меркачева.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС Раздача еды заключенным в следственном изоляторе

Чем может заняться Блиновская в СИЗО

У Блиновской есть возможность делать маникюр, педикюр, подкорректировать брови, покрасить волосы, а еще она может платно посещать спортзал, брать книжки из библиотеки и заниматься привычным делом — рисовать карты желаний или делать стенгазеты, а также проводить свои тренинги.

«Она вполне может предложить сокамерницам: „Давайте рисовать карты желаний, что мы выйдем из СИЗО и у нас начнется новая жизнь“. Она может наклеить себе кучу приговоров без реального лишения свободы. Это не запрещено», — заключила адвокат Кельбах.

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