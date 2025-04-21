Чистка духовки без химии: народный метод, который действительно работает

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Многие боятся чистить духовку из-за едкой химии, но существует безопасный и эффективный способ. О нем знают продвинутые хозяйки, и вот что они делают.

В пиалу наливают стакан нашатырного спирта, ставят в холодную духовку на верхнюю полку. На нижнюю полку помещают кастрюлю с кипятком.

Духовку закрывают и оставляют на ночь. Утром останется только протереть поверхности губкой — весь жир и нагар отойдут без усилий. Для трудных пятен используют пасту из пищевой соды и перекиси водорода (2:1), которую наносят на 15–20 минут.

Важный нюанс: метод не подходит для эмалированных поверхностей. После обработки духовку обязательно проветривают в течение часа.

Ранее сообщалось, что наверняка вы слышали, что соль можно использовать для очистки сантехники. Но почему стоит так делать? Все просто: это экологичный способ очистить сантехнику без агрессивной химии.