Дворники «позагорали» на московской крыше

https://static.news.ru/photo/a94f00a8-79c0-11eb-b074-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московских работников коммунальной службы, которые занимаются уборкой снега с крыш домов, заметили за «сиестой» прямо на рабочем месте. Очевидцы запечатлели на фото, как несколько мужчин в спецодежде устроили «лежбище» на высоте, оставив в стороне свой нелёгкий труд.

Снимок опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы», указав, что эту картину наблюдали в районе улицы Костякова, передаёт «Мослента».

До того, как обустроиться на отдых, работники расчистили большую часть снега. Как сказано в подписи к фотографиям, «кто-то расслабленно залипал в телефон, а кто-то, кажется, просто дремал».

Когда именно был сделан кадр, не уточняется. Но судя по всему, в последние пару дней. В столице заметно потеплело, в дневные часы температура воздуха прогревается до плюсовых значений. Время от времени выглядывает солнце, что вполне способствует такому «загоранию» на крыше.

Как писал NEWS.ru, 26 февраля в столице был зафиксирован новый температурный рекорд. В этот день воздух в Москве впервые за всю историю метеонаблюдений прогрелся до +6,4 градуса.