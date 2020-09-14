«Чистейший заказ»: адвокат Пашаев о деле Михаила Ефремова

https://static.news.ru/photo/f512d36c-f6a2-11ea-a081-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев не признал наличие политического следа в деле его подзащитного, которого недавно признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Политические мотивы появления этого дела я исключаю. Здесь есть заказчик. Он актёр. И здесь чистейший заказ в этом деле, — подчеркнул юрист.

По его словам, Ефремов своими высказываниями многим переходил дорогу. Однако артист не является оппозиционером, поэтому в этом деле нет политического следа, сообщает НСН.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических веществ.

Сначала артист признал вину. Потом от этого отказался. Однако на последнем судебном заседании он снова признал свою вину и раскаялся. Ефремова по решению суда приговорили к восьми годам заключения в колонии общего режима.

Как писал NEWS.ru, сестра Ефремова Анастасия рассказала о промахах Пашаева, защищавшего артиста. По её словам, речь идёт даже не о пиаре на деле, а о том, что он небрежно отнёсся к происходящему и упустил ряд возможностей по защите своего доверителя.