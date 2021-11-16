«Чистейшее вредительство»: экс-депутат о введении QR-кодов на транспорте

Депутат Госдумы VI и VII созывов от Новосибирской области Вера Ганзя назвала «чистейшим вредительством» введение системы QR-кодов на общественном транспорте. Она назвала инициативу «безумием», особенно на фоне «косности бюрократической системы» России, передаёт Сиб.фм.

Введение обязательных QR кодов, особенно на транспорте, в нашей огромной стране — чистое безумие. А если учесть всю косность нашей бюрократической системы, то это уже будет чистейшее вредительство, — высказалась Ганзя.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении контроля QR-кодов. Они касаются транспорта и общественных мест. Предполагается, что меры будут действовать до 1 июня 2022 года. Решение об использовании QR-кодов на объектах остаётся в ведении властей каждого региона.



В случае принятия законопроекта посещение мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, кафе, ресторанов и магазинов станет возможно при наличии QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.



Ранее Минздрав уточнил сроки действия QR-кодов для вакцинированных и переболевших COVID. Согласно приказу ведомства, QR-код будет действовать полгода после перенесённого коронавируса.