Число жертв удара по Белгороду выросло: как ВСУ атакуют РФ 31 декабря Число погибших при обстреле Белгорода выросло до 24 человек

Фото: t.me/mchs_official

Власти Белгорода продолжают устранять последствия атаки ВСУ на город. Число погибших и пострадавших увеличилось. 31 декабря в городе снова звучала воздушная тревога. Украинские войска за прошедшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Глава региона Денис Пушилин сообщил о десяти раненых и одном погибшем в результате атаки. Новые подробности атак украинских войск по территории России — в материале NEWS.ru.

ВСУ за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Уточняется, что всего было выпущено более 180 различных боеприпасов.

«За истекшие сутки представительством зафиксировано 53 факта ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства.

Согласно данным СЦКК, накануне вечером украинские войска также сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА на Петровский район Донецка. Минобороны данную информацию не комментировало.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:40 — г. Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА», — говорится в сообщении организации.

Фото: МО Украины

В Донецке в результате атаки ВСУ два человека погибли

В результате обстрела Донецка пострадали десять человек, один погиб, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«В результате агрессивных действий ВФУ в Донецке один человек погиб, десять ранены. Среди них — два фельдшера и водитель скорой медицинской помощи, которые пострадали в Кировском районе столицы региона из-за сброса боеприпаса с вражеского БПЛА», — написал Пушилин.

Глава региона также сообщил, что повреждения получили восемь жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, четыре объекта гражданской инфраструктуры в Петровском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе объекты энерго- и теплоснабжения Никитовского района Горловки.

В его сообщении уточняется, что во время атаки ВСУ применили ствольную артиллерию калибра 122 мм, 152 мм, 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударный БПЛА.

Представительство ДНР в СЦКК позже заявило, что количество погибших среди мирного населения увеличилось до двоих. Еще семь гражданских лиц получили ранения.

В Белгороде вновь зазвучала сирена ракетной опасности

31 декабря в районе 11 часов утра в Белгороде включили сирену ракетной опасности, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Все жители должны спуститься в укрытие», — призвал он.

Фото: t.me/s/mchs_official

Позже сигнал ракетной опасности был отменен. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне днем украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. Количество его жертв превысило 20 человек, среди них трое детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Согласно информации Минобороны РФ, ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет «Ольха» с кассетной частью и чешской РСЗО Vampire. В ведомстве отметили, что средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по городу.

Число жертв атаки на Белгород выросло до 24

Губернатор Вячеслав Гладков привел статистику по атакам боевиков ВСУ на Белгородскую область, которые произошли накануне.

«В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ по состоянию на 8:30 погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице, не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего. 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей», — написал Гладков.

Он добавил, что обстрелу подверглись и населенные пункты региона. Так, в Белгородском районе по селу Щетиновка было выпущено 13 артиллерийских снарядов. В селах Журавлевка, Красный Хутор и Наумовка с БПЛА сброшено по два взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

«В Борисовском районе по окраине села Цаповка выпущено 12 минометных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. Из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок — зафиксировано шесть гранатометных выстрелов. Обошлось без последствий», — говорится в сообщении главы региона.

Губернатор также сообщил, что в Валуйском городском округе по поселку Уразово выпущено девять снарядов из РСЗО «Град». Пострадавших нет. Однако есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Различные разрушения получили шесть частных домовладений и 11 хозпостроек. Также повреждена линия электропередачи.

«В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано шесть прилетов. Обошлось без пострадавших и разрушений. В Грайворонском городском округе по селу Пороз выпущено три минометных снаряда, по окраине села Дроновка — четыре минометных снаряда. На окраине села Новостроевка-Вторая противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — рассказал губернатор.

Согласно сообщению, в Краснояружском районе на территории между селами Графовка и Демидовка зафиксировано три прилета снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет.⠀

Фото: t.me/vvgladkov

«В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Красное — установлено 18 минометных снарядов. Один из снарядов попал на территорию неработающего сельхозпредприятия. Произошло возгорание, которое было потушено оперативными службами. Пострадавших и разрушений в частном секторе нет. По селу Середа выпущено девять минометных снарядов, по хутору Мухин — восемь, по селу Белянка — три минометных снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений», — заключил Гладков.

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