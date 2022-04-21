Число жертв пожара в тверском НИИ Минобороны выросло до пяти

Число погибших при пожаре в тверском НИИ Минобороны на улице Афанасия Никитина выросло до пяти человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. На момент прибытия спасателей на место происшествия было известно о 30 пострадавших, которые обратились за медицинской помощью. К тушению пожара привлекли вертолёт Ми-8, который за раз может вылить на очаг возгорания до пяти тонн воды.

Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до пяти, — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, в больницу были доставлены семь человек, трое из них сейчас находятся в реанимации, четверо — в ожоговом отделении. В тушении пожара на данный момент задействован вертолёт Ми-8, он может за раз сбрасывать пять тонн воды на очаг возгорания.

Сообщение о пожаре в оборонном НИИ в Твери поступило на дежурный пульт в 11:08. На место ЧП выехали отделения пожарно-спасательных частей № 1, 2, 3, 4, 72, СПСЧ и 14 машин скорой помощи. Пожар вспыхнул в одном из помещений Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны на втором этаже. Работников организации эвакуировали. Ранее сообщалось о двух погибших.

Официальная причина пожара пока не названа, однако, по неподтверждённым данным, возгорание могло произойти из-за электросети, которая находилась в аварийном состоянии.