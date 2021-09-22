Число жертв коронавируса в России превысило 200 тысяч

В России за время пандемии от коронавируса скончались 200 625 человек. Из них 8187 умерли за последние сутки. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа зафиксировано 19 706 новых случаев заражения COVID. В общей сложности с начала пандемии коронавирус выявлен более чем у 7,3 млн россиян.

За сутки из больниц выписаны 16 102 пациента. Всего с болезнью справились свыше 6,5 млн жителей страны. Под наблюдением медиков остаются более 1,1 млн граждан.

В Москве выявлен 1991 новый случай COVID. Столичные врачи вылечили 1353 пациента. Жертвами инфекции стали 50 жителей мегаполиса.

Москва занимает первое место в тройке регионов с наименьшим суточным приростом заражений, но при это сохраняют лидирующую позицию в стране по уровню заболеваемости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что за последние две недели рост заболеваемости коронавирусом выявлен в 36 регионах России. Она отметила, что в настоящее время превалирует штамм «дельта», поскольку он очень быстро распространяется. Однако информация о том, что эта разновидность вируса вызывает протекание заболевания в более тяжёлой форме, не подтвердилась.