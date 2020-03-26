https://static.news.ru/photo/e6e7d7fe-6f3b-11ea-8fc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, по состоянию на утро 26 марта число заражённых составляет 840 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Там уточнили, что новые факты заболевания зарегистрированы в 18 регионах. В целом в списке фигурируют 56 регионов.

Также официально зарегистрированы две смерти, оба случая в Москве. Это пожилые люди с обострением ряда хронических заболеваний.

Вместе с тем на девять человек увеличилось и количество выздоровевших пациентов, теперь их 38.

В общей сложности в мире заразились коронавирусом более 472 тысяч человек, при этом 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус заявил, что самоизоляция граждан и ограничение транспортного сообщения не уничтожат коронавирусную инфекцию. Вместе с тем, по его словам, это позволит выиграть время для учёных и медиков.