Число заражённых коронавирусом военнослужащих РФ составило 1548

https://static.news.ru/photo/845dcad8-9ac1-11ea-9f77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

По состоянию на 20 мая в российской армии и военных вузах около 2,9 тысячи человек имеют подтверждённую коронавирусную инфекцию. 1548 из них — военнослужащие.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень оборонного ведомства. Коронавирусной инфекцией в настоящее время также болеют 12 воспитанников довузовских учебных заведений. В высших военных учебных заведениях больны 940 человек. Среди гражданского персонала Минобороны в настоящий момент COVID-19 есть у 393 человек.

Как передавал NEWS.ru, 19 мая в Минобороны заявляли о 1662 болеющих COVID-19 военнослужащих. Таким образом, за сутки выздоровели 114 военных.