Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России возросло число заразившихся. Диагноз подтверждён у 93 человек, 86 случаев из них — завозные.
По её словам, в сутки производится до 100 тыс тест-систем для выявления COVID-19. Они будут распространены во всех субъектах России.
Около 15 тыс. человек находятся под наблюдением в связи с ситуацией с заболеванием. Они абсолютно здоровы. Кроме того, специальные ведомства сформировали двухнедельный запас лекарственных препаратов,
Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.
Как ранее писал NEWS.ru, двоих пациентов, которые излечились от коронавируса, выписали из больницы в Петербурге.
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