https://static.news.ru/photo/6be33994-6785-11ea-ba36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России возросло число заразившихся. Диагноз подтверждён у 93 человек, 86 случаев из них — завозные.

По её словам, в сутки производится до 100 тыс тест-систем для выявления COVID-19. Они будут распространены во всех субъектах России.

Около 15 тыс. человек находятся под наблюдением в связи с ситуацией с заболеванием. Они абсолютно здоровы. Кроме того, специальные ведомства сформировали двухнедельный запас лекарственных препаратов, сообщает ТАСС.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

Как ранее писал NEWS.ru, двоих пациентов, которые излечились от коронавируса, выписали из больницы в Петербурге.