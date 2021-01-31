Число задержанных в России превысило 1600 человек

https://static.news.ru/photo/bc11cb92-63bf-11eb-baf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как минимум 1643 человека задержали силовики по всей России на акциях в поддержку политика Алексея Навального.

Наибольшее число задержанных в Москве, где за два с половиной часа с начала акции увели 338 человек. На втором месте по этому показателю Красноярск (164 задержанных), на третьем —Санкт-Петербург (126 задержанных).

За 30 минут Северная столица поднялась с пятой строчки на третью, а общее число задержаний выросло почти на 150 человек.

Всего задержания проходили в 75 городах страны, следует из данных правозащитного проекта «ОВД-Инфо».

Во многих городах России продолжается акция в поддержку Навального. В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Политик вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток, писал NEWS.ru.