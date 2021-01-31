Число задержанных в России перевалило за четыре тысячи

https://static.news.ru/photo/1364aebc-63db-11eb-98fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как минимум 4027 человек задержали силовики по всей России на акциях в поддержку политика Алексея Навального.

Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов акции увели 1167 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (862 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных). Также в пятёрке «лидеров» Нижний Новгород (138) и Тверь (123).

Всего задержания проходили в 85 городах страны, следует из данных правозащитного проекта «ОВД-Инфо».

Силовики задерживали не только участников акций, но и работавших на протестах журналистов, в том числе с пресс-картами, редакционными заданиями и спецжилетами. Больше всего представителей прессы уводили в Москве, где задержали 22 журналиста. В Санкт-Петербурге задержали семь сотрудников СМИ, в Самаре — шесть, в Сочи и Хабаровске — по четыре.

В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяли электрошокеры и газ против активистов. Сообщается о применении электрошокеров и в Москве. В настоящий момент акции в большинстве городов закончились или подходят к концу, писал NEWS.ru.