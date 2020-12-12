Число задержанных в Париже превысило 100 человек

https://static.news.ru/photo/b55681d0-3c9b-11eb-8cd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/Global Look Press

Не менее 107 человек задержаны на акции протеста в Париже. Полиция прибегает к жёстким действиям.

Ранее глава Министерства внутренних дел страны Жеральд Дарманен сообщил о задержании 81 человека на парижской манифестации. Сейчас речь идёт более чем о 100 задержанных сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД. При этом полиция прибегает к жёстким действиям, оттесняя демонстрантов, передаёт корреспондент РИА Новости.

Это уже четвёртая субботняя акция протеста в защиту свободы информации. Поводом для них стала 24-я статья законопроекта «О глобальной безопасности».

Статья законопроекта, которую рассматривает парламент, предусматривает крупный штраф и даже тюремное заключение для тех, кто осуществляет фото- и видеосъёмку полицейских, а затем выкладывает это в Сеть. Речь идёт о материалах, на которых чётко видны лица сотрудников полиции.

Национальное собрание уже приняло этот законопроект в первом чтении. Власти ожидают, что суд получит право признавать такие действия злонамеренным стремлением спровоцировать нападения на полицейских.

Парижане, напротив, считают, что эта статья только подхлестнёт полицейский произвол. На улицы французской столицы вышло большое количество людей, писал NEWS.ru.