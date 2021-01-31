Число задержанных на незаконных акциях в РФ превысило три тысячи

Число задержанных на незаконных акциях в РФ приближается к трем тысячам. По данным портала «ОВД-Инфо», сотрудники полиции «увели» 3013 граждан, по данным на 16:28 мск. Несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходят во многих городах РФ.
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УМВД Москвы обнародовало свою оценку числа участников акции в поддержку политика Алексея Навального в Москве. Силовики насчитали две тысячи протестующих. По данным полиции, примерно 600 человек «предприняли попытку организованного прохода по тротуарам», а силовики продолжают «обеспечивать общественный порядок».
Во многих городах России продолжается акция в поддержку Навального. В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры против активистов.
Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.