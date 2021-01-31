Число задержанных на незаконных акциях в РФ превысило три тысячи

https://static.news.ru/photo/b4451980-63cb-11eb-a1a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число задержанных на незаконных акциях в РФ приближается к трем тысячам. По данным портала «ОВД-Инфо», сотрудники полиции «увели» 3013 граждан, по данным на 16:28 мск. Несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходят во многих городах РФ.

По информации сайта проекта, больше всего «пойманных» в Москве — 789. В Санкт-Петербурге — 467, в Красноярске — 194. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал проходящие в стране несогласованные акции в поддержку Навального. По его словам, эти акции являются провокацией и никак не относятся к «борьбе за лучшую жизнь».

УМВД Москвы обнародовало свою оценку числа участников акции в поддержку политика Алексея Навального в Москве. Силовики насчитали две тысячи протестующих. По данным полиции, примерно 600 человек «предприняли попытку организованного прохода по тротуарам», а силовики продолжают «обеспечивать общественный порядок».

Во многих городах России продолжается акция в поддержку Навального. В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры против активистов.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.