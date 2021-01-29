Число задержанных на несогласованных акциях превысило 800 человек

https://static.news.ru/photo/b7cea30c-63b0-11eb-8d49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На несогласованных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые проходят в различных городах России 31 января, задержаны 878 человек. Об этом сообщили активисты «ОВД-Инфо».

Лидирует по количеству задержанных Владивосток — 113 человек. На втором месте Москва (100), на третьем — Красноярск (91). В первую пятёрку также входят Новосибирск и Пермь, где силовики задержали 90 и 40 человек соответственно.

В Новокузнецке задержаны 33 человека, в Самаре — 32, в Томске, Сочи, Екатеринбурге, Твери, Барнауле, Иркутске, Уфе — от 20 до 28. По одному человеку задержано в Благовещенске, Березниках, Брянске, Вологде, Волгограде, Казани, Мурманске, Йошкар-Оле, Саранске, Сыктывкаре, Пензе и Череповце, сообщается на сайте организации.

Ранее NEWS.ru писал, что штаб Навального объявил о переносе точек сбора несанкционированных акций в Москве и Санкт-Петербурге. Так, в столице оппозиционеры призвали собираться граждан не на Лубянке, а у станций метро «Красные Ворота» и «Сухаревская». В Петербурге местом сбора стала Пионерская площадь.