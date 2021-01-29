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Число задержанных на акциях протеста в России перевалило за тысячу

13:39, 31 января 2021 367
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На несанкционированных акциях протеста в разных городах России задержаны в общей сложности уже более тысячи человек. Такие данные приводят активисты «ОВД-Инфо».

31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

По оперативной информации, актуальной на 13:30 мск, задержаны 1009 граждан. На первое место по числу людей в автозаках вышла Москва — 142 человека. На втором месте Владивосток, там 113 задержанных. Далее в первой пятёрке Новосибирск (93), Красноярск (91) и Пермь (40)

Ранее штаб Навального изменил точку сбора граждан в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов. В районах предполагаемых протестов силовики рекомендовали магазинам и кафе приостановить работу и отключить Wi-Fi. Несколько станций метро в центре столицы закрыты, изменены маршруты общественного транспорта.

Как писал NEWS.ru, столичные силовики решили вывозить задержанных участников протестной акции, намеченной на 31 января, в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.

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