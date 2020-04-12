Число заболевших пневмонией в Подмосковье резко выросло

Заявки на получение материальной помощи подали более 37 тысяч граждан России, которые сейчас находятся в зарубежных странах.

Согласно данным МИД РФ, в настоящее время выплаты одобрены уже шести тысячам граждан. Как писал NEWS.ru, ранее Банк России поделился способом выплаты помощи россиянам, застрявшим в других странах. Деньги людям...