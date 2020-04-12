Число заболевших пневмонией в Подмосковье резко выросло

В Подмосковье зафиксировали рост числа больных пневмонией, особенно много больных средних и тяжёлых форм. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Выявление больных коронавирусом растёт, уже перевалило за тысячу, но самое главное, растёт количество больных пневмонией — средние и тяжёлые случаи, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».
По состоянию на 12 апреля в регионе зафиксировано 1360 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 18 летальных исходов.
Ранее NEWS.ru писал, что свыше 270 случаев коронавируса выявили в Московской области за прошедшие сутки. Среди пациентов девять детей. По данным областного оперштаба, также среди заболевших 125 граждан в возрасте от 18 до 45 лет, 88 — от 46 до 64 лет, 56 человек — от 65 до 93 лет.
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