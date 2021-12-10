Число заболевших коронавирусом в России достигло почти 10 млн

Число подтверждённых новых случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 30 288. За прошедшие 24 часа от COVID-19 умер 1171 человек. Больше всего скончавшихся зарегистрировано в Москве — 86, в Санкт-Петербурге — 61, в Московской области — 53. За всё время пандемии в стране было выявлено 9 986 967 заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным штаба, шестой день подряд в стране регистрируется менее 1200 смертей от COVID-19. За всё время пандемии выздоровело 8 709 964 человека, зафиксирован 288 351 летальный исход. Полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли более 67 млн человек.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России за неделю увеличился до 55,7%. До этого он составлял 53,7%.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, достижение уровня в 80% станет возможным после вакцинации каждого гражданина, не имеющего противопоказаний. Она добавила, что улучшение эпидемиологической обстановки фиксируется в 12 регионах. При этом в трёх субъектах ситуация, напротив, осложнилась.

Как сообщила вице-премьер, по уровню коллективного иммунитета лидирует Севастополь, где показатель достиг 83,7%. Уровень выше 72% зафиксирован в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге, Республике Тыва, Москве и Подмосковье.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что процедура получения сертификатов о вакцинации от коронавируса должна быть понятной и прозрачной. По словам главы государства, практически все страны идут по пути использования ковид-сертификатов как подтверждения факта прививок.