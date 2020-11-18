Число заболевших коронавирусом россиян превысило 2 млн

https://static.news.ru/photo/1d5c90e2-2a47-11eb-bdce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более двух миллионов россиян заразилось коронавирусной инфекцией за всё время пандемии. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с COVID-19.

Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в нашей стране составило 2 015 608. Россия находится на пятом месте в мире по количеству заразившихся после США, Индии, Бразилии и Франции. Стоит отметить, что Штаты — единственная страна, где заболевших уже более 10 млн. По состоянию на утро 19 ноября, там зафиксировано 11 873 863 случая. При этом суточный прирост заболеваемости в США составляет 81 148 человек.

Для сравнения: в России за последние сутки заразилось COVID-19 23 610 человек. Для нашей страны на сегодняшний день это рекордная суточная заболеваемость.

Ранее NEWS.ru писал, что в значительной части регионов России стабилизировалась ситуация с ежедневной заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Как утверждает эксперт, 23 региона в скором времени должны выйти на плато по заболеваемости.