Число выздоровевших от коронавируса в столице перевалило за полторы сотни

https://static.news.ru/photo/a7d3f65a-7577-11ea-8aba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве к 3 апреля от коронавируса полностью выздоровели 168 человек — за последние сутки из больниц выписаны 28 пациентов.

Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, этот показатель увеличивается с каждым днём.

За прошедшие сутки ещё 28 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления. Всего в Москве на сегодняшний день уже 168 выздоровевших, — передаёт ТАСС слова Раковой.

2 апреля столичные власти сообщали о 140 пациентах, успешно прошедших курс лечения от коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жителям России стоит смириться с той ситуацией, в которой они оказались из-за пандемии коронавируса, считает глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По мнению парламентария, продление «каникул», на которые россияне отправились до 30 апреля, — оправданная мера, что стало ясно по итогам первой недели всеобщей обязательной самоизоляции.