Число вопросов к прямой линии с Путиным превысило 545 тысяч

Свыше 545 тысяч вопросов поступило в адрес президента Владимира Путина входе подготовки к прямой линии. Большинство из них — 316,4 тысячи — поступили через колл-центр, сообщает телеканал «Россия 24».

Чуть более 20 тысяч вопросов россияне задали главе государства через соцсети, 45,3 тысячи — с помощью мобильного приложения «Москва — Путину».

На сайт программы поступили 51,4 тысячи вопросов, ещё около 11,8 тысячи задано при помощи СМС или ММС.

Прямая линия начнётся в полдень 30 июня. Она будет проходить в онлайн-формате, без аудитории в студии. Это связано с пандемией коронавируса. Транслировать мероприятие будут шесть телеканалов.

Ранее сообщалось, что чаще всего россияне задают президенту вопросы о пандемии и вакцинации. В числе популярных тем также распределения лекарств по регионам и жилищные вопросы.