Число вакансий для соискателей без опыта и студентов выросло в России «Авито Работа»: количество вакансий для соискателей без опыта увеличилось в РФ

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Количество вакансий для соискателей без опыта и студентов России выросло, заявил директор по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков. Существенно количество таких предложений увеличилось на юге страны, уточнил он в беседе с ТАСС.

Так, в первом квартале 2024 года количество вакансий для соискателей без опыта и студентов увеличилось на платформе по всей России в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заметнее всего число предложений выросло в южных регионах страны, — сказал Пучков.

По его словам, в Волгоградской области и Крыму количество таких вакансий увеличилось в 2,2 раза. Такая же динамика роста представлена по Калининграду.

Пучков добавил, что средние зарплатные предложения в группе вакансий «Без опыта, студенты» по России выросли на 22%. По итогам первого квартала они составили 54 605 рублей при условии графика «Полный день». Работодатели, отметил Пучков, не выдвигают к опыту начинающих сотрудников строгих требований. Соответствующие вакансии размещаются практически во всех сферах деятельности.

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