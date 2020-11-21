Число закрытых на карантин российских школ увеличилось до 33

Число образовательный учреждений, ушедших на карантин из-за пандемии коронавируса, в российских регионах увеличилось до 33. Ограничительные меры сохраняются в школах 17 регионов.
Это составляет 0,08% от всех заведений среднего образования в стране, сказано в инфографике,
20 ноября, согласно приведённым данным, на карантин ушли шесть школ, не вышла из карантина ни одна.
Процент численности учащихся в закрытых классах составляет 0,59% от общего количества школьников, следует из данных министерства.
Ранее, 19 ноября, первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщал о 26 ушедших на карантин школах в 12 регионах страны. При этом он заверил, что школа — «самое безопасное место, где ребёнок может находиться», писал NEWS.ru.