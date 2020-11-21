Число закрытых на карантин российских школ увеличилось до 33

https://static.news.ru/photo/d46196f0-2bcf-11eb-a53e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число образовательный учреждений, ушедших на карантин из-за пандемии коронавируса, в российских регионах увеличилось до 33. Ограничительные меры сохраняются в школах 17 регионов.

Это составляет 0,08% от всех заведений среднего образования в стране, сказано в инфографике, опубликованной в Telegram-канале Министерства просвещения «Большая перемена РФ».

20 ноября, согласно приведённым данным, на карантин ушли шесть школ, не вышла из карантина ни одна.

Процент численности учащихся в закрытых классах составляет 0,59% от общего количества школьников, следует из данных министерства.

Ранее, 19 ноября, первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщал о 26 ушедших на карантин школах в 12 регионах страны. При этом он заверил, что школа — «самое безопасное место, где ребёнок может находиться», писал NEWS.ru.