Число умерших от COVID-19 в России превысило 26 тысяч

https://static.news.ru/photo/feca8ae0-1695-11eb-a0c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество россиян, умерших от коронавируса, достигло 26 050 человек. Из них 229 скончались за последние сутки.

Число новых случаев заражения составляет 16,7 тысячи. Всего с начала пандемии в стране заболели 1,5 млн человек.

За сутки из больниц выписали 7704 пациента. Общее количество здоровевших превышает 1,1 млн, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Россия остаётся на четвёртом месте в мире по уровню заболеваемости COVID-19. В первую тройку входят США (более 8,5 млн случаев заражения), Индия (свыше 7,8 млн) и Бразилия (более 5,3 млн).

Ранее NEWS.ru писал, что в мире был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших — 465 322 человека. Общее количество случаев заражения с начала пандемии, по данным ВОЗ, составляет более 42 млн.