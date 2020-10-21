Число умерших от COVID-19 в РФ впервые превысило 300 человек за сутки

https://static.news.ru/photo/66f99fc2-1374-11eb-b626-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество смертей от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ за сутки достигло 317 против 269 днём ранее. Это максимальный показатель с начала пандемии, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19. Всего от недуга в РФ скончались 24 952 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 1,72%.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 15 700 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 447 335 заболевших, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Лидером по количеству заражённых остаётся Москва — 4389 новых случаев за стуки. Следом идут Санкт-Петербург — 684 заболевших, и Подмосковье — 466.

Число выявляемых случаев инфицирования COVID-19 в РФ может продолжить увеличиваться в течение ещё двух-трёх недель.

Такой прогноз привёл главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. По мнению специалиста, отечественная здравоохранительная система справится с притоком новых пациентов с COVID-19. Чуланов отметил, что динамику заболеваемости довольно сложно прогнозировать и «какой-то рост» может продолжиться и сверх означенного срока. Однако в Минздраве надеются, что спустя три недели динамика распространения коронавируса замедлится.

Ранее NEWS.ru писал, что больше 2,4 млн новых случаев коронавируса было зафиксировано в мире за неделю. Это является рекордом с начала пандемии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). За этот период умерли больше 36 тысяч пациентов. Всего с начала пандемии в мире COVID-19 заразились больше 40 млн человек, 1,1 млн погибли.