Число умерших от COVID-19 россиян увеличилось на 487

https://static.news.ru/photo/66658048-48e0-11eb-a1b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Число умерших от COVID-19 россиян за последние сутки увеличилось на 487. Всего от недуга в РФ скончались 55 265 граждан.

Также медики выявили в РФ 27 787 случаев COVID-19 за последние сутки в 84 регионах, передаёт оперштаб по борьбе с распространением нового коронавируса. Общее число заболевших за всё время пандемии достигло 3 078 035, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Выздоровело — 20 480 ( всего 2 471 309). Количество активных случаев по данным на утро 28 декабря 2020 года — 551 461.

Московские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 6253 новых случая COVID-19. Общее число заражённых с начала пандемии в городе достигло 792 457 человек.

Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 76 пациентов. Всего зарегистрировано 10 989 летальных исходов. Количество выздоровевших увеличилось на 5166 — до 609 770 граждан.

Мегаполис остаётся лидером по числу заражённых. Второе место занимает Санкт-Петербург, где за сутки выявлено 3748 заболевших (всего 230 845), третье — Московская область, где врачи зафиксировали 1606 новых случаев коронавируса (150 688).

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиян необходимо убедить в важности вакцинации от COVID-19. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В настоящее время в РФ зарегистрированы два препарата от коронавируса: «Спутник V» (разработан центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего вещества, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.