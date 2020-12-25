Число свадеб и разводов снизилось в России за время пандемии

Россияне в 2020 году женились намного реже, чем в 2019-м. В прошлом году было заключено 719 тысяч союзов, в текущем — на 139 тысяч меньше.
За те же девять месяцев 2020 года снизилось и количество разводов — с 458 тысяч до 401 тысячи,
За девять месяцев 2020 года по состоянию на 01.10.2020 на территории Российской Федерации были составлены 581 320 записей актов о заключении брака, а также 401 339 записей актов о расторжении брака, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, выступая на посвящённой 30-летию ведомства коллегии, объявил, что все записи актов гражданского состояния в стране скоро переведут в «цифру». Свидетельства о браке, вероятно, сохранят как дань традициям, а свидетельства о разводе выдавать перестанут.