Число свадеб и разводов снизилось в России за время пандемии

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Россияне в 2020 году женились намного реже, чем в 2019-м. В прошлом году было заключено 719 тысяч союзов, в текущем — на 139 тысяч меньше.

За те же девять месяцев 2020 года снизилось и количество разводов — с 458 тысяч до 401 тысячи, передаёт RT со ссылкой на данные Минюста.

За девять месяцев 2020 года по состоянию на 01.10.2020 на территории Российской Федерации были составлены 581 320 записей актов о заключении брака, а также 401 339 записей актов о расторжении брака, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, выступая на посвящённой 30-летию ведомства коллегии, объявил, что все записи актов гражданского состояния в стране скоро переведут в «цифру». Свидетельства о браке, вероятно, сохранят как дань традициям, а свидетельства о разводе выдавать перестанут.