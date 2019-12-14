https://static.news.ru/photo/7e01c764-1efe-11ea-bdf5-fa163e074e61_660.jpg Космодром Восточный Фото: Roscosmos/Global Look Press

Около пяти тысяч строителей будут работать во время пиковой нагрузки на космодроме Восточный в 2020 году. В настоящее время на площадке стартового комплекса задействованы более тысячи человек и 140 единиц техники.

При пиковой нагрузке в 2020 году будет работать до пяти тысяч человек, — цитирует ТАСС сообщение космического центра.

Ранее сообщалось, что одно из семи общежитий для строителей стартового комплекса под ракету-носитель «Ангара» планируют заселить до конца года. В этом же году будет запущена работа столовой. Два следующих общежития будут сданы в начале следующего года. Сейчас строители живут в вахтовых городках, оставшихся от строительства первого стартового стола под «Союз-2».

Как писал NEWS.ru, по космодрому Восточный с начала строительства (2010 год) было возбуждено 163 уголовных дела. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. По его словам, 93 уголовных дела были расследованы СК РФ и его военными подразделениями, 68 — МВД, а ещё два — ФСБ. Чайка заметил, что обвинительные заключения были вынесены по 109 делам в отношении 145 фигурантов. Ущерб от преступлений по ним составил более 20 млрд рублей.