Общество

Число смертей от коронавируса в Подмосковье достигло 24

17:04, 14 апреля 2020

В Московской области с начала пандемии коронавируса от заболевания скончались 24 пациента.

Об этом сообщили в оперативном штабе. По его данным, за последние сутки в регионе зафиксировано 460 новых случаев коронавируса. 

Таким образом общее число пациентов с COVID-19 достигло 2315. Успешно завершили лечение 75 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские эксперты по тканям и микробиологи рассказали журналистам, какая одежда лучше всего защищает от коронавирусной инфекции нового типа.
 

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