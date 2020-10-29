Число случаев заражения COVID в школах Москвы упало вдвое

https://static.news.ru/photo/419fb136-1a94-11eb-a17e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила об эффективности введённых в столичных школах мер по борьбе с распространением коронавируса.

Перевод на дистанционный формат обучения школьников 6–​11-х классов уже даёт свои позитивные результаты. По сравнению с началом октября число классов, находящихся на карантине, сократилось более чем в 10 раз. В свою очередь, число заболевших из средней и старшей школы уменьшилось за последние недели почти наполовину, — отметила заммэра в эфире телеканала «Россия 24».

Она подчеркнула, что перевод старшеклассников на удалёнку позитивно сказался не только на их возрастной группе, но и на ситуации в целом, так как в полупустых школах учащиеся младших классов почти не контактируют друг с другом.

С начала прошлой недели было проведено свыше 1 млн 125 тысяч онлайн-уроков. Из них 90% прошли в МЭШ. И как бы мы ни старались в лаборатории сделать эту нагрузку, сделать это практически невозможно, и поэтому первые дни у нас действительно были сбои, — подчеркнула Ракова.

Как сообщал ранее NEWS.ru, глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости найти такие форматы обучения во время пандемии, при которых дети смогут по возможности ходить в школу, но риски заболеть коронавирусом при этом должны быть минимальными.