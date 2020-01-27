https://static.news.ru/photo/77c37194-4137-11ea-9118-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число случаев мошенничества с применением банковских карт в России за 2019 год выросло на 280%.

Об этом свидетельствуют статистические данные МВД РФ, которые приводит ТАСС. В своих материалах ведомство отмечает, что самый значительный прирост количества подобных преступлений отмечен в Санкт-Петербурге, Калининграде и Калмыкии.

Всего в 2019 году в России было совершено 16 тысяч мошеннических деяний с платёжными картами.

Как ранее писал NEWS.ru, среди жертв финансовых мошенников оказалась популярная актриса и телеведущая Татьяна Лазарева. Злоумышленники смогли вывести деньги с её банковских карт, используя методы социальной инженерии. Сама Лазарева назвала действия аферистов «убедительными и профессиональными».