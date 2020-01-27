Число случаев мошенничества с применением банковских карт в России за 2019 год выросло на 280%.
Об этом свидетельствуют статистические данные МВД РФ, которые
Всего в 2019 году в России было совершено 16 тысяч мошеннических деяний с платёжными картами.
Как ранее писал NEWS.ru, среди жертв финансовых мошенников оказалась популярная актриса и телеведущая Татьяна Лазарева. Злоумышленники смогли вывести деньги с её банковских карт, используя методы социальной инженерии. Сама Лазарева назвала действия аферистов «убедительными и профессиональными».
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