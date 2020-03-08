https://static.news.ru/photo/448b8ce2-6114-11ea-836c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России на утро воскресенья, 8 марта, количество официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией по сравнению с субботним днём не изменилось. Об этом стало известно из ежедневного бюллетеня Роспотребнадзора.

Как сообщили эксперты, накануне количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России увеличилось. В субботу диагноз поставили ещё четырём гражданам РФ. Все они недавно прилетели из Италии. Три новых случая были диагностированы в Липецке и один — в Санкт-Петербурге, передаёт «Интерфакс».

По данным на 8 марта, коронавирусом в мире заразились более 106 тысяч человек, 3,5 тысячи умерли, почти 60 тысяч выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, в Московской области у женщины признан положительным предварительный результат анализа на коронавирус.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Согласно этим данным, женщина недавно вернулась из Цюриха (Швейцария). Несмотря на отсутствие симптомов, она обратилась к медикам.