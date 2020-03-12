https://static.news.ru/photo/5f4ca188-646b-11ea-8015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

64% российских граждан поддержат предложенные изменения в Конституцию. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос показал, что принять участие в голосовании по поправкам планируют 69% респондентов. В предыдущем опросе 6 марта таких было 42%. При этом из тех, кто планирует прийти на голосование, 64% намерены отдать свой голос за изменения. Таким образом, эта доля россиян за неделю увеличилась на 22%.

Исследование также показало, что большинство респондентов — 87% — слышали о предстоящем голосовании, а каждый второй из них (49%) знает точную дату проведения опроса — 22 апреля 2020 года.

В опросе, который ВЦИОМ провёл 11 марта, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее соцопрос показал, что более половины россиян не против того, чтобы женщины занимали посты лидеров партий или кресла руководителей министерств социальной направленности. Однако против женщины в роли главы государства высказались 68% респондентов, 56% считают, что премьер-министром России может быть только мужчина, писал NEWS.ru.