https://static.news.ru/photo/2b9b1a6c-5d32-11ea-83d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Число возбуждённых в России уголовных дел, связанных с рейдерскими захватами предприятий, за год увеличилось на 135%. Количество выявленных правонарушений указанного характера превысило сотню. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По словам руководителя ведомства, в России появился «тревожный сигнал». Бастрыкин отметил, что сейчас страна направляет свои усилия на то, чтобы достичь национальных целей социального и экономического развития. И в это время в РФ увеличилось количество попыток рейдерских захватов предприятий.

СК в 2019 году возбудил 101 дело о рейдерстве, рост составил 135%, — цитирует Бастрыкина ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Следственный комитет России (СКР) обнародовал статистику коррупционных преступлений, совершённых в РФ. Среди силовых ведомств лидером стал сам СКР.

За 2019 год, по данным Следственного комитета, среди 6468 уголовных дел преобладают такие преступления, как мошенничество, дача и получение взятки, присвоение и растрата.