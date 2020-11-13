Число «пьяных» ДТП в России снизилось на 10%

https://static.news.ru/photo/adc19ada-26e4-11eb-9cff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество ДТП, в которых виновны находящиеся в состоянии опьянения водители и пешеходы, снизилось в 2020 году на 10%, следует из данных ГИБДД.

С января по сентябрь произошло более 10,2 тыс. «пьяных» ДТП. Число погибших в них снизилось на 18%, получивших травмы — на 11%. Так, в 2019 году в таких авариях погибли 3114 и пострадали 15 406 человек, в 2020 — 2569 и 13 662 соответственно, передаёт ТАСС.

Большая часть ДТП, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, приходится на тёплое время года с апреля по сентябрь. В сентябре 2020 года их число сократилось почти вдвое, с 1485 до 796.

Отмечается также, что четверть попавших в аварию автомобилистов отказалась проходить медосвидетельствование.

Количество аварий, произошедших по вине пьяных пешеходов, также сократилось в 2020 году на 10%, с 1198 до 1077. Число погибших в них снизилось на 4%, пострадавших — на 14%.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев считает вынужденной мерой конфискацию автомобилей у водителей при повторном управлении в нетрезвом состоянии. Руководитель ведомства надеется, что данную инициативу учтут в КоАП РФ, писал NEWS.ru.