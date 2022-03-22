Число прибывших в РФ из Донбасса и с Украины превысило 360 тысяч человек

Более 360 тысяч человек прибыли в Россию с территории Украины и Донбасса с 18 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на cтатс-секретаря — замглавы МЧС России Алексея Серко. По его словам, около 22 тысяч человек остановились в пунктах временного размещения, остальные разъехались по родственникам или вернулись обратно.

Более 360 тысяч человек прибыли на сегодняшний день с 18 февраля, из них примерно 22 тысячи разместились в ПВР, остальные разъехались по родственникам, кто-то поехал обратно, — сказал он.

Серко отметил, что треть прибывших в РФ получили выплаты в размере 10 тысяч рублей.

В середине марта правительство РФ утвердило постановление о распределении по регионам России граждан, которые вынужденно покинули Украину, а также Луганскую и Донецкую народные республики. Наибольшее число беженцев принимают Воронежская, Белгородская, Курская, Ростовская области, Республика Крым, а также Краснодарский край.

Всего жителей Украины и Донбасса готовы принять 83 российских региона. Исключения составляют города федерального значения — Москва, Севастополь и Санкт-Петербург.